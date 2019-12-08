Ученые раскрыли механизм "принятия решений" в мозге человека





В новом исследовании Института исследований в области образования Общества Макса Планка участвовали 16 человек. Нейрологи подключили к каждому испытуемому датчики ЭЭГ для отслеживания активности мозга во время принятия решений. Для того, чтобы раскрыть основной алгоритм этого феномена, эксперты показывали подопытным случайные предметы на мониторе. Добровольцам требовалось выполнять определенное действие при наблюдении прямоугольника. Их разделили на группы по виду штрафов в случае конкретных нарушений: первую, которую наказывали за пропускаемые фигуры, и вторую, с которой стягивали баллы за нажимание кнопки без причины.Результаты показали, что "группа пропуска" была более готовой к принятию решений и понесению наказаний в отличии от соперников. Оказалось, что определенные внешние стимулы сильнее влияли на восприятие визуальных сигналов, чем другие. Кроме того, зрительная кора была гораздо более активней у первой категории испытуемых. Это доказывает факт повышения концентрации при возможности ошибиться в результате плохой реакции, а не внимательности. Дальнейшие планы ученых состоят в усложнении условий эксперимента и более глубоком понимании механизма принятия решений.