Роспотребнадзор поделился рекомендациями норм килокалорий для пожилых людей





На сайте ведомства сообщается, что при подборе рациона нужно обращать внимание на возрастные изменения. У пожилых людей часто наблюдается плохая переносимость глюкозы и насыщенных жирных кислот. Из этого следует сделать вывод, что питание людей в почётном возрасте должно быть сбалансированным.Энергетическая ценность не должна превышать 2300 килокалорий в день у мужчин и 2000 килокалорий у женщин. Этой категории людей рекомендуется ежедневно употреблять мононенасыщенные растительные масла. Стоить обратить своё внимание и на полисахариды, они понижают уровень глюкозы и холестерина. Необходимо добавить в свой рацион продукты содержащие цинк, хром, кальций, железо, магний и калий.Обязательно ежедневно употреблять в пищу продукты с большим количеством клетчатки. Здесь придут на помощь фрукты, овощи и зелень.