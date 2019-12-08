Роспотребнадзор поделился рекомендациями норм килокалорий для пожилых людей
Здоровое питание играет важную роль в качестве жизни пожилых людей. По этой причине Роспотребнадзор делится рекомендациями норм по количеству килокалорий для пожилых людей.
На сайте ведомства сообщается, что при подборе рациона нужно обращать внимание на возрастные изменения. У пожилых людей часто наблюдается плохая переносимость глюкозы и насыщенных жирных кислот. Из этого следует сделать вывод, что питание людей в почётном возрасте должно быть сбалансированным.
Энергетическая ценность не должна превышать 2300 килокалорий в день у мужчин и 2000 килокалорий у женщин. Этой категории людей рекомендуется ежедневно употреблять мононенасыщенные растительные масла. Стоить обратить своё внимание и на полисахариды, они понижают уровень глюкозы и холестерина. Необходимо добавить в свой рацион продукты содержащие цинк, хром, кальций, железо, магний и калий.
Обязательно ежедневно употреблять в пищу продукты с большим количеством клетчатки. Здесь придут на помощь фрукты, овощи и зелень.
На сайте ведомства сообщается, что при подборе рациона нужно обращать внимание на возрастные изменения. У пожилых людей часто наблюдается плохая переносимость глюкозы и насыщенных жирных кислот. Из этого следует сделать вывод, что питание людей в почётном возрасте должно быть сбалансированным.
Энергетическая ценность не должна превышать 2300 килокалорий в день у мужчин и 2000 килокалорий у женщин. Этой категории людей рекомендуется ежедневно употреблять мононенасыщенные растительные масла. Стоить обратить своё внимание и на полисахариды, они понижают уровень глюкозы и холестерина. Необходимо добавить в свой рацион продукты содержащие цинк, хром, кальций, железо, магний и калий.
Обязательно ежедневно употреблять в пищу продукты с большим количеством клетчатки. Здесь придут на помощь фрукты, овощи и зелень.
Общество
Добавил: Копайгородская Анна Сегодня, 18:30