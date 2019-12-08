Анна Семенович встала на защиту отца Жанны Фриске





В программе «Звезды сошлись» побывала вокалистка Анна Семенович, которая встала на защиту Владимира Фриске. Она сообщает, что семья Жанны Фриске абсолютно нормальная, воспитанная. Мама покойной певицы интеллигентная, а отец хороший человек. Артистка рассказала, что он пережил сильный стресс, ведь у него на руках скончалась дочь, и никто не знает, как бы повел человек себя в такой ситуации.Вокалистка также заметила, что Жанна Фриске была очень чуткой и отзывчивой и к своей семье никаких претензий не имела. Она считает, что обвинения Дмитрия Шепелева надуманы.Напомним, что Дмитрий Шепелев в беседе с Ксенией Собчак сообщил, что отец Жанны Фриске желал убить его. Якобы от насилия защитили ведущего охранники.