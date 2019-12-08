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Анна Семенович встала на защиту отца Жанны Фриске

Вокалистка Анна Семенович защищает Владимира Фриске, отца Жанны Фриске. Она сообщает, что у ее приятельницы хорошая семья.

В программе «Звезды сошлись» побывала вокалистка Анна Семенович, которая встала на защиту Владимира Фриске. Она сообщает, что семья Жанны Фриске абсолютно нормальная, воспитанная. Мама покойной певицы интеллигентная, а отец хороший человек. Артистка рассказала, что он пережил сильный стресс, ведь у него на руках скончалась дочь, и никто не знает, как бы повел человек себя в такой ситуации.

Вокалистка также заметила, что Жанна Фриске была очень чуткой и отзывчивой и к своей семье никаких претензий не имела. Она считает, что обвинения Дмитрия Шепелева надуманы.

Напомним, что Дмитрий Шепелев в беседе с Ксенией Собчак сообщил, что отец Жанны Фриске желал убить его. Якобы от насилия защитили ведущего охранники.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 18:56

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