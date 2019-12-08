Геронтолог посоветовал, как правильно "подготовиться к старости"

"Своё здоровье необходимо ставить на первое место, потому что это основа нашей жизнедеятельности", — подметил Кирилл Прощаев.





Учёный определил, что для продолжительной жизни человек в возрасте должен вести здоровый образ жизни, правильно питаться, имея в рационе большое количество свежих овощей и фруктов, и регулярно проходить медицинские обследования.Геронтолог рассказал о существовании профессий, позволяющих «работать безгранично долго». В качестве примера он поведал об учителе истории, который, с его слов, и в 80 лет сможет работать результативно. «Иное дело, если работа может быть связана с тем, что человек начнёт терять профессиональные навыки», – объяснил доктор. Культура старения, объяснил исследователь, может помочь людям подумать об подобном заблаговременно и попытаться распланировать дальнейший ход карьеры. К примеру, приобрести дополнительную специальность.Специалист порекомендовал не выступать против развития технологий и не пренебрегать новыми гаджетами и сервисами. «Всё вокруг в мире постоянно меняется, и мы обязаны воспитать в себе культуру постижения новых технологий», – заявил он.