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Геронтолог посоветовал, как правильно "подготовиться к старости"

Российский учёный Кирилл Прощаев рассказал, как правильно подготовиться к надвигающейся старости. Он объяснил, что при правильном подходе можно не только улучшить качество жизни, но и «работать безгранично долго».

Геронтолог посоветовал, как правильно "подготовиться к старости"

Учёный определил, что для продолжительной жизни человек в возрасте должен вести здоровый образ жизни, правильно питаться, имея в рационе большое количество свежих овощей и фруктов, и регулярно проходить медицинские обследования.

"Своё здоровье необходимо ставить на первое место, потому что это основа нашей жизнедеятельности", — подметил Кирилл Прощаев.


Геронтолог рассказал о существовании профессий, позволяющих «работать безгранично долго». В качестве примера он поведал об учителе истории, который, с его слов, и в 80 лет сможет работать результативно. «Иное дело, если работа может быть связана с тем, что человек начнёт терять профессиональные навыки», – объяснил доктор. Культура старения, объяснил исследователь, может помочь людям подумать об подобном заблаговременно и попытаться распланировать дальнейший ход карьеры. К примеру, приобрести дополнительную специальность.

Специалист порекомендовал не выступать против развития технологий и не пренебрегать новыми гаджетами и сервисами. «Всё вокруг в мире постоянно меняется, и мы обязаны воспитать в себе культуру постижения новых технологий», – заявил он.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:12

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