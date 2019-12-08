В Удмуртии подросток с ДЦП неделю умирал возле трупа своей матери





Собеседник сообщает, что тела женщины и её сына обнаружили 6 декабря. Остававшийся наедине с погибшей матерью ребёнок страдал от эпилепсии, и не имел возможности говорить. Проголодавшись, он начал кричать, однако соседи не обратили на это внимания, посчитав обычным делом. Попав в кухню, мальчик-инвалид попытался выпить воды, однако упал после открытия крана. Вода в итоге проникла в помещение ниже. Жильё погибших размещено на первом этаже, а соседи не осознавали, что подвал затоплен. Детали случившегося уточняются.