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В Удмуртии подросток с ДЦП неделю умирал возле трупа своей матери

В Удмуртии мальчик 13 лет с ДЦП в течение недели умирал поблизости от трупа собственной матери, скончавшейся вследствие хронического заболевания. Причиной смерти ребёнка, по предварительным данным, стало переохлаждение.
В Удмуртии подросток с ДЦП неделю умирал возле трупа своей матери

Собеседник сообщает, что тела женщины и её сына обнаружили 6 декабря. Остававшийся наедине с погибшей матерью ребёнок страдал от эпилепсии, и не имел возможности говорить. Проголодавшись, он начал кричать, однако соседи не обратили на это внимания, посчитав обычным делом. Попав в кухню, мальчик-инвалид попытался выпить воды, однако упал после открытия крана. Вода в итоге проникла в помещение ниже. Жильё погибших размещено на первом этаже, а соседи не осознавали, что подвал затоплен. Детали случившегося уточняются.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:40

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