Роза Райсон: «Увеличу грудь до пятого размера»





Звезда проекта "Дом-2" Розалия Райсон считает себя идеальной женой, ведь она исполняет практически все, о чем ее просит муж Андрей Шабарин. Именно он стал инициатором пластической операции, признается блондинка. Год назад избранник попросил ее увеличить бюст, хотя от природы у девушки очень аппетитные формы, она была довольна своей "троечкой". Тогда Розаиля Райсон сомневалась и боялась, также у нее были проблемы со здоровьем, поэтому девушка не могла лечь под нож хирурга.Розалия Райсон отметила, что после того разговора она загорелась, стала обо всем узнавать и теперь точно решила, что хочет увеличить грудь. Ей хотелось бы сделать лучшей форму, чтобы "грудь стояла, как мячики", а также добавить один или два размера. По словам звезды проекта "Дом-2", в результате у нее будет бюст третьего или пятого размера. Анализы блондинка уже сдала, врачи сказали, что ей можно ложиться под нож пластического хирурга.Примечательно, что сам Андрей Шабарин уже забыл о своей просьбе. Когда Розалия Райсон напомнила ему об этом, он сказал: "Давай лучше делать детей", - отмечает блондинка. Тем не менее, звезда уже твердо решила, что готова, она не против пластических операций, а после предстоящей и вовсе сможет довести свое тело до совершенства.