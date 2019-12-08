ТОП-5 внучек знаменитостей, покоряющих шоу-бизнес





Внучка Михаила Боярского стала звездой социальных сетей, хотя сама нечасто показывается на мероприятиях. Подписчики любят наблюдать за ее жизнью и писать восторженные комментарии о красоте. Не так давно Екатерину Боярскую можно было увидеть на балу дебютанток Tatler танцующей вальс в платье пыльно-сиреневого оттенка. Такой стиль не оставил равнодушным не только гостей, но и подписчиков.София Евдокименко, внучка Софии Ротару, с детских лет знала, что будет похожа на бабушку. Она обучалась танцам, пению, игре на фортепиано. Недавно она приняла решение попробовать себя в качестве модели.Внучка Иосифа Кобзона Мишель Раппорт не желает становиться звездой эстрады. Она получает образование в Оксфорде и хочет заниматься юриспруденцией. Но популярность дедушки не обошла и ее. Мишель Раппорт часто получает приглашения на всяческие мероприятия и имеет большую популярность в Instagram.А вот Елизавета Янковская, внучка Олега Янковского, всегда мечтала быть актрисой. Она закончила РАТИ-ГИТИС и принимала участие в серии проектов. Поклонники начинающей звезды уверенны, что через несколько лет она станет сниматься в фильмах от мировых режиссеров.У Марии Казаковой есть два знаменитых деда: Михаил Козаков и Юрий Яковлев. Она обрела известность после того, как закончила театральное училище. Слава пришла после роли цыганки в сериале «Кармелита. Цыганская страсть».