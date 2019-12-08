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ТОП-5 внучек знаменитостей, покоряющих шоу-бизнес

Внуки звезд тоже мечтают прославиться. Журналисты составили ТОП-5 внучек знаменитостей, которые начали покорять шоу-бизнес.

Внучка Михаила Боярского стала звездой социальных сетей, хотя сама нечасто показывается на мероприятиях. Подписчики любят наблюдать за ее жизнью и писать восторженные комментарии о красоте. Не так давно Екатерину Боярскую можно было увидеть на балу дебютанток Tatler танцующей вальс в платье пыльно-сиреневого оттенка. Такой стиль не оставил равнодушным не только гостей, но и подписчиков.

София Евдокименко, внучка Софии Ротару, с детских лет знала, что будет похожа на бабушку. Она обучалась танцам, пению, игре на фортепиано. Недавно она приняла решение попробовать себя в качестве модели.

Внучка Иосифа Кобзона Мишель Раппорт не желает становиться звездой эстрады. Она получает образование в Оксфорде и хочет заниматься юриспруденцией. Но популярность дедушки не обошла и ее. Мишель Раппорт часто получает приглашения на всяческие мероприятия и имеет большую популярность в Instagram.

А вот Елизавета Янковская, внучка Олега Янковского, всегда мечтала быть актрисой. Она закончила РАТИ-ГИТИС и принимала участие в серии проектов. Поклонники начинающей звезды уверенны, что через несколько лет она станет сниматься в фильмах от мировых режиссеров.

У Марии Казаковой есть два знаменитых деда: Михаил Козаков и Юрий Яковлев. Она обрела известность после того, как закончила театральное училище. Слава пришла после роли цыганки в сериале «Кармелита. Цыганская страсть».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 18:36

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