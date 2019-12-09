Rinspeed подготовила "подводный автомобиль" на основе Lotus Elise





Rinspeed известен как производитель самых интересных концептуальных автомобилей, поражающий воображение людей дизайном и технологиями. На протяжении более 40 лет от автономных гибридных спорткаров до удивительных ховеркрафтов с двигателем V8 Rinspeed выдвинула несколько "диких", но занимательных идей о будущем автомобилей. К примеру, бренд создал единственную в мире полностью функциональную машину для дайвинга. Rinspeed sQuba находится под сильным влиянием автомобиля из боевика Джеймса Бонда 1977 года "Шпион, который меня любил". В этом фильме "агент 007" опускается на своем сильно модифицированном Lotus Esprit под воду, чтобы уйти от преследователей.Такой автомобиль был представлен в швейцарской Женеве. Он был основан на Lotus Elise, но с полностью переработанными внутренними компонентами и некоторыми внешними модификациями, чтобы сделать его пригодным для использования на дороге, под водой и на её поверхности. Спорткар по-прежнему подходит для обычного движения. У него также есть пара лодочных винтов, торчащих под задним бампером, а обновленный интерьер способен быстро высохнуть после погружения. Новые характеристики включают предоставление информации о вождении и погружениях, скорости, глубины и емкости аккумулятора. SQuba является полностью электрической и имеет набор кислородных баллонов для водителя и пассажира.В Rinspeed признались, что количество инженерных разработок, вложенных в sQuba, невозможно применить в широком производстве. С фактическим рабочим прототипом, стоимость которого составляет около 1,5 млн долларов, этот автомобиль может войти в историю как уникальная игрушка для миллионеров.