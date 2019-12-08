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Актриса Елена Захарова отметила день рождения 2-летней дочери в ресторане

Известная российская актриса театра и кино Елена Захарова, которая хорошо знакома отечественному зрителю по роли в сериале «Кадетство», до сих пор скрывает от поклонников имя своей дочери. Зато недавно 44-летняя артистка опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотоотчет со дня рождения двухлетней малышки, который отпраздновала в ресторане.
Актриса Елена Захарова отметила день рождения 2-летней дочери в ресторане

Примечательно, что актриса не только скрывает имя ребенка, но еще ни разу не показывала дочь публике. Даже в день ее рождения знаменитость предпочла не публиковать в социальных сетях ее фото. По случаю именин Елена Захарова организовала для нее праздник в одном из ресторанов Москвы, собрав вместе самых близких. Для девочки кондитеры спекли специальный торт. «Дорогие мои, всем спасибо за поздравления с пожеланиями», - гласит подпись артистки под этой публикацией.

Стоит напомнить, что в одном из своих недавних интервью Захарова призналась, что в свое время утратила надежду снова стать матерью. Даже когда она узнала о своем положении, еще очень долго не могла в это поверить. Первая дочь артистки, рожденная в 2011 году, скончалась, не дожив до года.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:21

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