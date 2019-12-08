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Ксению Собчак застали за поцелуями с Константином Богомоловым на вечеринке «Снежный коктейль»

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак вместе с супругом режиссером Константином Богмоловым посетила вечеринку «Снежный коктейль». Мероприятие организовала дизайнер украшений Яна Расковалова. На празднике эпатажная светская львица и ее избранник держались за руки и даже поцеловались.
Ксению Собчак застали за поцелуями с Константином Богомоловым на вечеринке «Снежный коктейль»

На празднике Константин Богомолов и Ксения Собчак вели себя, как влюбленная пара. Они держались за руки, обнимались, режиссер то и дело нашептывал своей возлюбленной что-то на ухо. В итоге он не удержался и поцеловал супругу, на поцелуй светская львица ответила, что заметили журналисты и фотографы.

Стоит отметить, что на празднике также появился экс-супруг Ксении Собчак Максим Виторган, но пришел он один. Его возлюбленная Нино Нинидзе предпочла в этот вечер отдохнуть, а уже следующим утром влюбленные отправились в отпуск на Кипр.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 17:12

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