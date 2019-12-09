Потап рассказал, как потерял лишний вес и каким образом отметит Новый год

Потап вместе с супругой и давней коллегой Настей Каменских большинство времени проводит на гастролях. Хотя оба находятся в разъездах, пара может освободить выходные для совместного отдыха. Среди артистов зимние праздники являются очень выгодным периодом, который вынуждает проводить Новый год на сцене под бой курантов, а не в кругу семьи за праздничным ужином. Потап редко отходит от подобной тенденции, но несколько раз ему выпадала возможность отпраздновать вместе с собственным сыном и близкими.Необычными оказались и вкусовые пристрастия певца, который обожает салат оливье, мандарины и тосты с шампанским. Из-за специфики работы исполнителю приходится довольствоваться газированными напитками вместо спиртного. 2020 год он собирается провести за границей, ведя переговоры по поводу выступлений группы MOZGI. Кроме прочего, Потап также затронул тему похудения, которой интересовались множество подписчиков. По словам звезды, сбросить лишний вес ему помогло "чувство любви и стремление к самосовершенствованию". Молодая возлюбленная смогла мотивировать рэпера на достижение стройной фигуры.