Итальянские медики предупредили, кому мёд нужно принимать с осторожностью





Мёд положительно влияет на организм благодаря своему составу. Он богат витаминами, минералами, аминокислотами и ферментами. Ценность продукта пчеловодства доказана многочисленными исследованиями, он является незаменимым средством в борьбе против ОРВИ. Продукт благоприятно сказывается на микрофлоре кишечника, снижает риск подхватить простуду.Несмотря на довольно положительную характеристику, важно помнить и о некоторых нюансах. Людям с избыточным весом не стоит злоупотреблять мёдом. Питательность данного продукта составляет 304 калории на 100 грамм. Осторожно нужно принимать мёд людям с сахарным диабетом, нарушением обмена липидов и липопротеидов крови.Тем, у кого со здоровьем всё хорошо, медики рекомендуют употреблять в пищу продукт пчеловодства во время завтрака.