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Сын Филиппа Киркорова Мартин хочет, чтобы Дед Мороз подарил ему компьютер

Сын Филиппа Киркорова Мартин хочет, чтобы сказочный Дед Мороз подарил ему компьютер. Дочка артиста Алла-Виктория никак не придумает, что заказать на Новый год.

Во время новогоднего детского бала от Tatler наследники Филиппа Киркорова рассказали журналистам о своих мечтах. Как оказалось, Мартин хочет на праздники настоящий подарок для мальчиков, а вот Алла-Виктория никак не определится в своих желаниях. Дети верят в Деда Мороза, но даже не представляли, что ему можно заказать подарки.

Алла-Виктория, которой недавно исполнилось 8 лет, задумалась, чтобы ей хотелось, но ответить так и не смогла. На ее именины гости подарили такие подарки, что сложно теперь заказать что-то у новогоднего гостя. Кстати, среди ювелирных изделий и шуб она отметила только кукольный домик.

Мартин знает, что заказать на праздники он хочет компьютер. Журналистов удивило, что его у мальчика нет, ведь он уже школьник. Долго беседовать с корреспондентами дети не смогли и убежали играть. На праздник их сопровождали няня и помощница артиста, ведь сам Филипп Киркоров поехать с ними не смог.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 05:09

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