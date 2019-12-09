Сын Филиппа Киркорова Мартин хочет, чтобы Дед Мороз подарил ему компьютер





Во время новогоднего детского бала от Tatler наследники Филиппа Киркорова рассказали журналистам о своих мечтах. Как оказалось, Мартин хочет на праздники настоящий подарок для мальчиков, а вот Алла-Виктория никак не определится в своих желаниях. Дети верят в Деда Мороза, но даже не представляли, что ему можно заказать подарки.Алла-Виктория, которой недавно исполнилось 8 лет, задумалась, чтобы ей хотелось, но ответить так и не смогла. На ее именины гости подарили такие подарки, что сложно теперь заказать что-то у новогоднего гостя. Кстати, среди ювелирных изделий и шуб она отметила только кукольный домик.Мартин знает, что заказать на праздники он хочет компьютер. Журналистов удивило, что его у мальчика нет, ведь он уже школьник. Долго беседовать с корреспондентами дети не смогли и убежали играть. На праздник их сопровождали няня и помощница артиста, ведь сам Филипп Киркоров поехать с ними не смог.