Дизайнер показал футуристичное оформление пикапа Jeep Cottoni





В качестве попытки показать дизайн новый пикап от Jeep дизайнер «L O O N G T» создал оформление с названием Cottoni. Концепт несколько отличается от Wrangler-Gladiator и других пикапов, представленных сегодня на рынке. В первую очередь стоит отметить достаточно необычную форму авто, поскольку часто пикапы используют вертикальные кабины с квадратным корпусом. При этом версия Cottoni оснащена кабиной, выдвинутой значительно вперёд, из-за чего появляется предположение об отношении авто к сегменту электрокаров.Помимо этого, важно уделить особое внимание лобовому стеклу, которое растянуто почти до переднего ряда колес. Силуэт крыши авто достаточно острый и низкий, а двери сильно наклонены, что создаёт непривычный вид. Сзади отсутствует привычный кузов для размещения грузов, заменой для которого выступает соединённая с кабиной крыша. Сзади можно увидеть узкие оптические элементы и бампер с муляжами труб выхлопной системы. Дизайн выполнил Jeep Gladiator в почти полном соответствии с моделью Wrangler, тогда как версия Cottoni может оказаться полноценной новинкой от автопроизводителя.