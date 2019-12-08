АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Экзотические праздники: Названы необычные места для встречи Нового…
EUR 70.76 USD 63.72
Курс валют на 07.12.2019

Дизайнер показал футуристичное оформление пикапа Jeep Cottoni

Дизайнер показал футуристичное оформление пикапа Jeep Cottoni. Компания-производитель в минувшем году показала модель Wrangler-Gladiator, который получил большую популярность.

В качестве попытки показать дизайн новый пикап от Jeep дизайнер «L O O N G T» создал оформление с названием Cottoni. Концепт несколько отличается от Wrangler-Gladiator и других пикапов, представленных сегодня на рынке. В первую очередь стоит отметить достаточно необычную форму авто, поскольку часто пикапы используют вертикальные кабины с квадратным корпусом. При этом версия Cottoni оснащена кабиной, выдвинутой значительно вперёд, из-за чего появляется предположение об отношении авто к сегменту электрокаров.

Помимо этого, важно уделить особое внимание лобовому стеклу, которое растянуто почти до переднего ряда колес. Силуэт крыши авто достаточно острый и низкий, а двери сильно наклонены, что создаёт непривычный вид. Сзади отсутствует привычный кузов для размещения грузов, заменой для которого выступает соединённая с кабиной крыша. Сзади можно увидеть узкие оптические элементы и бампер с муляжами труб выхлопной системы. Дизайн выполнил Jeep Gladiator в почти полном соответствии с моделью Wrangler, тогда как версия Cottoni может оказаться полноценной новинкой от автопроизводителя.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ТОП-5 внучек знаменитостей, покоряющих…
Роспотребнадзор поделился рекомендациями норм килокалорий для пожилых…
В Audi заявили, что 23-дюймовые колеса - это…
Актриса Елена Захарова отметила день рождения 2-летней дочери в…
Выход Xiaomi Mi Mix 4 задержали из-за подэкранной фронтальной…
Дизайнер показал футуристичное оформление пикапа Jeep…
Ученые создали материал с необычными свойствами живых…
Эксперты подготовили ТОП самых ожидаемых внедорожников в России в 2020…
Роза Райсон: «Увеличу грудь до пятого…
Ученые доказали, что влияет на качество…
В Удмуртии подросток с ДЦП неделю умирал возле трупа своей…
Ученые взломали самый сложный ключ…
Стали известны 8 самых распространенных мифов о…
Экзотические праздники: Названы необычные места для встречи Нового…
Алла Пугачева рассказала о мечтах, которым не суждено…
Собчак, Дудь, Шац и Бекмамбетов стали обладателями российской…
Google Chrome теперь может создавать QR-коды из любого…
Россиянам представили "царь-пушку" для войны в…
Ксению Сочак застали за поцелуями с Константином Богомоловым на вечеринке «Снежный…
Эксперты назвали самые вредные для здоровья…
Дэниел Рэдклифф высказался в защиту Меган…
Компания Intel заявила о превосходстве своих процессоров над…
Дизайнер показал эскиз Speedster Toyota Supra с открытым…
Николай Басков не захотел поздравлять Викторию Лопыреву со…
Двери командного пункта Ракетных войск проверили «ядерным…
Кети Топурия пришла на фестиваль «Песня года» в «старом»…
Специалисты назвали способ защиты респираторного здоровья в условиях сильно загрязнённого…
Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал Максима Фадеева «ужасным толстым…
"Вашему вниманию лаборатория Веры": Вера Брежнева перевоплотилась в…
В США провели учебный воздушный бой между F-117 и…
Названы 4 аргумента в пользу профилактики рака с помощью продуктов…
Настя Каменских перекрасила волосы в ярко-красный…
Эксперт дала 10 советов по снижению риска заражения…
Дарья Мороз: "Радость это то, что изнутри, и зависит от тебя, а не от внешних…
В США предрекли взрыв Россией ядерной бомбы у границ…
Андрей Васильев высказал поздравления Фрейндлих и…
Продажи Skoda в России в ноябре увеличились на…
Младший сын певицы Валерии попал в больницу после ДТП на трассе под…
Дочь Анны Хилькевич Арианна продемонстрировала, как выглядят…
Елизавета Триандафилиди показала свою пятую точку после…
Просмотреть все новости