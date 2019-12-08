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Эксперты подготовили ТОП самых ожидаемых внедорожников в России в 2020 году

Возрастающая популярность SUV-сегмента на отечественном авторынке подтверждается рядом новинок в 2020 году. Эксперты подготовили ТОП самых ожидаемых внедорожников в России.

Специалисты из "Цена Авто" отмечают, что российский покупатель внедорожников учитывает множество нюансов, которые порой трудно удовлетворить. Теперь был составлен рейтинг востребованных кроссоверов, наиболее подходящих под нужды клиентов. Среди таковых гна первом месте оказался Opel Grandland X. Немецкая модель должна появиться в автосалонах в первом квартале 2020 года. Её оснастили 1,6-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 180 л. с., цену которой сообщат после официальной презентации.

На второе место определили DS 7 Crossback. Внимание экспертов привлекли увеличенный дорожный просвет и система помощи водителю, выгодно дополняющие "француза". Тройку лидеров замыкал китайский SUV FY11 Geely, построенный на платформе Volvo. В списке также значились Honda CR-V, Tiguan Allspace, Audi Q5 и Audi SQ5. Кроме прочего, новейший Mitsubishi Pajero Sport должен стать эксклюзивным пикапом от японского бренда, который унаследует внешний вид кузова L200.

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Авто / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:59

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