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Стали известны автомобили актёра Станислава Дужникова

Актёр Станислав Дужников, который известен широкой аудитории по своей роли в ситкоме «Воронины», комедии «ДМБ» и другим картинам, использует в качестве личного авто модель Lexus LX 570. Это один из первых продуктов премиум-класса в собственности артиста.
Стали известны автомобили актёра Станислава Дужникова

Под капотом авто расположен двигатель объёмом 6,2 л производительностью 370 «лошадей». При этом максимальный показатель скорости для этой модели составляет 220 км/ч. Это авто оценивается примерно в 6 млн рублей. Другой моделью авто для Дужникова стала модель Infiniti QX80, использующее силовой агрегат мощностью 410 л.с. Она набирает скорость в 100 км/ч всего за 7,5 с при ограничении на спидометре в 210 км/ч. Купить авто можно примерно за 5 млн рублей.

Помимо прочего, актёр располагает автомобилем GL-Class от компании Mercedes-Benz. Под капотом у этого авто расположен двигатель объёмом 4,7 л, генерирующий 435 «лошадей». Максимальная скорость модели составляет 250 км/ч. В среднем за подобное авто просят порядка 4,5 млн рублей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 03:07

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