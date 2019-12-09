Стали известны автомобили актёра Станислава Дужникова





Под капотом авто расположен двигатель объёмом 6,2 л производительностью 370 «лошадей». При этом максимальный показатель скорости для этой модели составляет 220 км/ч. Это авто оценивается примерно в 6 млн рублей. Другой моделью авто для Дужникова стала модель Infiniti QX80, использующее силовой агрегат мощностью 410 л.с. Она набирает скорость в 100 км/ч всего за 7,5 с при ограничении на спидометре в 210 км/ч. Купить авто можно примерно за 5 млн рублей.Помимо прочего, актёр располагает автомобилем GL-Class от компании Mercedes-Benz. Под капотом у этого авто расположен двигатель объёмом 4,7 л, генерирующий 435 «лошадей». Максимальная скорость модели составляет 250 км/ч. В среднем за подобное авто просят порядка 4,5 млн рублей.