Google Chrome теперь может создавать QR-коды из любого URL
Совсем недавно американская корпорация Google провела презентацию функции передачи URL-адресов на сторонние устройства, которые связаны с основным через фирменный браузер Google Chrome и общий аккаунт. Теперь у этой функции появилась альтернатива в виде создания QR-кодов.
В новой сборке популярного браузера разработчик добавил новый флажок, который позволяет пользователю разрешить совместное использование тех или иных страниц через специальный код. При его активации появляется возможность преобразовать в QR-код адреса любых страниц, чтобы впоследствии просканировать их с помощью смартфона и отправить на любое другое устройства. При активации флажка добавляется параметр генерации кода в контекстном меню самого браузера Google Chrome, после чего остается сохранить его и отправить куда угодно. В компании утверждают, что новая функция будет полезной как для обычных, так и для корпоративных пользователей, потому что ее использование облегчает посещение сайтов.
Впрочем, пока такая возможность имеется лишь в ранней версии обновленного браузера. Однако уже в скором времени она появится и в официальном релизе, который Google начнет рассылать пользователям массово. Не исключено, что такое обновление дойдет до миллионов людей, использующих Google Chrome еще до конца текущего года.
В новой сборке популярного браузера разработчик добавил новый флажок, который позволяет пользователю разрешить совместное использование тех или иных страниц через специальный код. При его активации появляется возможность преобразовать в QR-код адреса любых страниц, чтобы впоследствии просканировать их с помощью смартфона и отправить на любое другое устройства. При активации флажка добавляется параметр генерации кода в контекстном меню самого браузера Google Chrome, после чего остается сохранить его и отправить куда угодно. В компании утверждают, что новая функция будет полезной как для обычных, так и для корпоративных пользователей, потому что ее использование облегчает посещение сайтов.
Впрочем, пока такая возможность имеется лишь в ранней версии обновленного браузера. Однако уже в скором времени она появится и в официальном релизе, который Google начнет рассылать пользователям массово. Не исключено, что такое обновление дойдет до миллионов людей, использующих Google Chrome еще до конца текущего года.
Технологии / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:20