Google Chrome теперь может создавать QR-коды из любого URL





В новой сборке популярного браузера разработчик добавил новый флажок, который позволяет пользователю разрешить совместное использование тех или иных страниц через специальный код. При его активации появляется возможность преобразовать в QR-код адреса любых страниц, чтобы впоследствии просканировать их с помощью смартфона и отправить на любое другое устройства. При активации флажка добавляется параметр генерации кода в контекстном меню самого браузера Google Chrome, после чего остается сохранить его и отправить куда угодно. В компании утверждают, что новая функция будет полезной как для обычных, так и для корпоративных пользователей, потому что ее использование облегчает посещение сайтов.Впрочем, пока такая возможность имеется лишь в ранней версии обновленного браузера. Однако уже в скором времени она появится и в официальном релизе, который Google начнет рассылать пользователям массово. Не исключено, что такое обновление дойдет до миллионов людей, использующих Google Chrome еще до конца текущего года.