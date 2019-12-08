Ученые создали материал с необычными свойствами живых клеток





Эксперты произвели гидрогель, отличающийся от остальных материалов. Он очень прочный, может восстанавливаться и изменять форму, во время охлаждения или нагревания способен обретать прежнюю форму. Его можно использовать, чтобы создать устройства, которые могут поднимать тяжелые предметы повторять действия в зависящие от температурного режима.Исследователи создали из материала лоскуты, реагирующие на действие тепла, которые могут изгибаться. За 10 с гидрогель может изменить форму, а прежним материалам для этого необходимо было более 10 минут. За счет сочетания водородных и именных химических связей быстрота реакции стала достижимой. Также они имеют динамические свойства, способны откликаться на раздражители извне, что поможет адаптации к окружающей среде.