Россиянам представили "царь-пушку" для войны в Арктике





Как сообщает военный эксперт Алексей Леонков, комплекс "Магнолия" станет передовым типом самоходной установки для боевого использования в арктических условиях. По его словам, оснащение российской САО включает в себя миномётную систему "Вена" с 120-мм орудием. Оно находится на включенном в комплект вездеходе ДТ-30 "Витязь". Эксплуатация артиллерийского орудия позволяет поражать силы противника даже во время сложных погодных условиях: минусовой температуре, снегопаде и сильном вихре.Основной задачей новой военной техники станет защита береговых линий арктического региона. "Магнолия" передвигается с помощью платформы "Витязя", идеально подходящего для работы в экстремальных средах. Известно, что российское военное командование пытается укрепить боевую мощь Заполярья из-за новой военной доктрины США. Среди перечисленных изменений значилась возможность базирования десантных групп американских ВС в Арктике. При потенциальной угрозе со стороны возможного противника, передовое САО сможет отразить любые атаки.