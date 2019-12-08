Ученые доказали, что влияет на качество сна





Исследователи из Америки выяснили, что основной проблемой является желание проводить время за работой в постели. Организм не может войти в фазу расслабления перед сном из-за постоянного просматривания социальных сетей. Учёные пришли к выводу, что чтение книг или журналов, интересное кино или медитация, улучшают качество сна, а подъем утром делает легким и приятным.«Здоровый сон один из самых важных показателей для крепкого здоровья. Но огромное количество факторов, которые плохо влияют на качество сна, могут нарушить режим», — заявила Энн Крэйди Вайс, соучредитель и генеральный директор исследования Hatch.co. Данное исследование показало, что в среднем около 300 дней в году опрошенные спят не очень хорошо и пробуждаются в подавленном настроении. Они объяснили это тем, что им мешают неправильная температура в комнате, излишний шум или даже кошмары по ночам. Кое-кто зачастую просыпается среди ночи и тратит примерно полтора часа на попытки заново уснуть.