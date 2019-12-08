"Вашему вниманию лаборатория Веры": Вера Брежнева перевоплотилась в химика

Вера Брежнева активно пользуется социальными сетями. Сегодня знаменитость опубликовала несколько фотографий и ролик, на котором она предстала в необычном для подписчиков образе. Певица одета в облегающий комбинезон, перчатки до локтей и парик с короткими рыжими волосами. Исполнительница сидит на высоком стуле и держит в руках колбы с разноцветными жидкостями. В комментарии к посту в Instagram Вера Брежнева написала: "Я не устану вас удивлять и удивлять себя. Чувствую себя юной хулиганкой, когда мне предлагают такие перевоплощения! Вашему вниманию лаборатория Веры". Также знаменитость уточнила, что фотосессия пошла для журнала FLACON MAGAZINE.Подписчики признались, что не сразу узнали Веру Брежневу в таком образе. Некоторые начали шутить и спрашивать о том, что делает певица в лаборатории. Всего за несколько минут публикация набрала почти 25 000 лайков.