Дэниел Рэдклифф высказался в защиту Меган Маркл

Дэниел Рэдклифф обсудил личное отношение к Меган Маркл во время интервью британской газете. Актер, игравший Гарри Поттера с самого раннего возраста, объяснил, что он не проявляет особого интереса к королевской семье. Тем не менее, молодая звезда не могла игнорировать "нечеловеческое" отношение к герцогине Сассекской. Рэдклифф говорит, что он сочувствует дворянке из-за обширной критики со стороны журналистов и знаменитостей. 30-летний британец восхищается не только стойкостью Маркл, но и её любовью к принцу Гарри, жизнь с которым приносит "множество неприятностей".По мнению Рэдклиффа, герцог и герцогиня находятся под столь пристальным вниманием прессы, которая ему даже не представлялась. Поэтому он понимает тяжесть ситуации и глубоко уважает королевскую семью, несмотря на свою неприязнь к монархии. Кроме прочего, Дэниел Рэдклифф сейчас занимается съемками будущего боевика "Побег из Претории", основанном на реальных событиях. Актер сыграет одного из трех заключенных, которые пытаются вырваться из Центральной тюрьмы Претории в ЮАР. Премьера остросюжетного блокбастера намечена на 2020 год.