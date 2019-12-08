Компания Intel заявила о превосходстве своих процессоров над AMD





Процессор Core i3-9350KF, согласно заявлению Intel, превосходит любого конкурента из группы Ryzen 5 во время запуска игр и прочих задач. Аналогичное сравнение было проведено для имеющего 6 вычислительных ядер Core i5-9600KF с 8-ядерным Ryzen 7 3800X.Компания Intel уверена в превосходстве собственных чипов по причине большей частоты работы и наличия функции разгона мощности. При этом самые разные тесты и чистые параметры процессоров показывают обратную ситуацию. К примеру, продукт из линейки Core i3 модификации 9100F не имеет многопоточности, поэтому определённо уступает Ryzen 5 3500X. Версия 9350KF оказалась менее производительной, чем Ryzen 5 сборки 3600. При этом чип Intel Core показывает более высокие результаты при использовании AMD Ryzen только в играх во время проверки однопоточной нагрузки. Говорить о совершенном превосходстве в подобных случаях нельзя.