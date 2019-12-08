Эксперты назвали самые вредные для здоровья приправы





Наиболее опасной приправой эксперты называют поваренную соль, поскольку этот продукт самым негативным образом отражается на работе сосудистой системы, повышает риск развития гипертонии. Вторым опасным продуктом называют сахар, который способен мгновенно наполнить энергией, однако при этом провоцирует кариес, диабет, нарушение обменных процессов. Специалисты подчеркивают, что глюкоза, которая дает организму энергию, содержится и в других продуктах, поэтому прием сладостей лучше ограничить. Третья приправа, которая таит в себе немало опасностей для здоровья – соус барбекю. Проблема, утверждают медики, заключается в том, что в составе этого соуса присутствуют соль, сахар, кукурузный сироп и химические добавки – все это повышает риск развития болезней почек, сердца, печени и поджелудочной железы.Еще одна опасность из мира приправ – соус шрирача с богатым содержанием соли. Частое его употребление, по мнению экспертов, может повысить риски инфаркта и инсульта. Очень опасным и слишком калорийным продуктом называют также майонез, кроме того, его употребление ведет к набору лишнего веса, что чревато другими опасными последствиями. Последним вредным продуктом из этого сегмента значится соевый соус, в одной столовой ложке которого содержится более трети суточной нормы соли для человеческого организма.