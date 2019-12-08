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Дизайнер показал эскиз Speedster Toyota Supra с открытым верхом

Спорткар Speedster Toyota Supra пока не анонсировался официально, но изображения будущей модели уже доступны. Дизайнер показал эскиз японского автомобиля с открытым верхом.

Похоже, что глобальный авторынок пока что не получит конвертируемую версию новой Toyota Supra. Хотя автопроизводитель временно отказывается от этой идеи, художники в то же время решили представить, как мог бы выглядеть спидстер. Американский дизайнер Jonsibal опубликовал собственное видение японской модели. Supra с открытой крышей выглядит интересно, потому что большая часть верхней поперечины лобового стекла была срезана. Пользователи также отметили добавленные угловые обтекатели за спинками каждого кресла. На эскизе не было заметно шва для складывания крыши, поскольку транспортное средство задумано как кабриолет. Его стильный дизайн дополняет небольшой спойлер, который крепится к задней части кузова.

Учитывая относительную простоту этого рендера, предприимчивая фирма может со временем рассмотреть подобную версию. Так как Supra имеет тесные отношения с кабриолетом BMW Z4, "тележка" Toyota может даже не обладать дополнительным усилением, чтобы справиться со снятием крыши. Эскиз также включает передние части от Evasive Motorsports с более агрессивным передним сплиттером и вертикальными растяжками по углам. По словам главного инженера Supra Тецуя Тада, полная трансформируемая версия новой модели маловероятна, поскольку она противоречит интересам BMW Z4, который ездит на той же платформе. Более того, бренд пока не обсуждает характеристики обычной Supra.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:50

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