Стали известны 8 самых распространенных мифов о ВИЧ





Мифом является утверждение, что при хорошем самочувствии человек не может быть болен. Эксперты отмечаю лишь лабораторные тесты могут помочь узнать, инфицирован ли человек. ВИЧ считается заболеванием, медленно прогрессирующим в организме. Инфекция снижает иммунитет человека и может привести к развитию СПИДа. Вторым мифом является мнение, что если человек ведёт здоровый образ жизни, то шансов получить инфекцию нет. Согласно статистике, ВИЧ диагностируют у людей от 30 до 50 лет. Однако группы риска у данной инфекции отсутствуют. Не соответствует действительности и миф, что заражение может произойти на приеме у врача, ведь любой медик обязан использовать стерильные инструменты и дезинфицировать рабочую поверхность. При рукопожатии можно передать инфекцию также распространенное мнение, однако это может произойти лишь при наличии на руке человека открытой раны или царапины.Насекомые не могут являться переносчиками ВИЧ-инфекции, так как она не пригодна к выживанию в их организме. Что касается заражения ребенка во время беременности, то эксперты говорят, что такое может произойти, но риск зависит от "ВИЧ-статуса" женщины, но при приёме антиретровирусных препаратов он снижается до 1%. Относительно мнения, что носители ВИЧ долго не живут специалисты отвечают, что своевременное обнаружение инфекции помогает продлить жизнь.