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Стали известны 8 самых распространенных мифов о ВИЧ

В России зарегистрировано 900 тысяч носителей ВИЧ-инфекции. И хотя идёт непрерывное информирование о заболевании, однако оно всё равно окутано мифами. Эксперты назвали самые распространенные.



Мифом является утверждение, что при хорошем самочувствии человек не может быть болен. Эксперты отмечаю лишь лабораторные тесты могут помочь узнать, инфицирован ли человек. ВИЧ считается заболеванием, медленно прогрессирующим в организме. Инфекция снижает иммунитет человека и может привести к развитию СПИДа. Вторым мифом является мнение, что если человек ведёт здоровый образ жизни, то шансов получить инфекцию нет. Согласно статистике, ВИЧ диагностируют у людей от 30 до 50 лет. Однако группы риска у данной инфекции отсутствуют. Не соответствует действительности и миф, что заражение может произойти на приеме у врача, ведь любой медик обязан использовать стерильные инструменты и дезинфицировать рабочую поверхность. При рукопожатии можно передать инфекцию также распространенное мнение, однако это может произойти лишь при наличии на руке человека открытой раны или царапины.

Насекомые не могут являться переносчиками ВИЧ-инфекции, так как она не пригодна к выживанию в их организме. Что касается заражения ребенка во время беременности, то эксперты говорят, что такое может произойти, но риск зависит от "ВИЧ-статуса" женщины, но при приёме антиретровирусных препаратов он снижается до 1%. Относительно мнения, что носители ВИЧ долго не живут специалисты отвечают, что своевременное обнаружение инфекции помогает продлить жизнь.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:33

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