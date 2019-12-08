Дарья Мороз: "Радость это то, что изнутри, и зависит от тебя, а не от внешних обстоятельств!"

Дарья Мороз часто общается с подписчиками в социальных сетях и старается держать фанатов в курсе всего, что происходит в ее жизни. Сегодня знаменитость опубликовала новую фотографию, на которой она запечатлена лежа на белоснежной подушке. Снимок сделан крупным планом и можно увидеть легкий макияж на лице Дарьи Мороз, поскольку актриса смотрит прямо в камеру. В комментарии к публикации знаменитость написала: "Радость это то, что изнутри, и зависит от тебя, а не от внешних обстоятельств! Забрось ее в мир и он ответит!".Также она продублировала данный пост на английском языке.Преданные поклонники согласились со словами Дарьи Мороз. Некоторые отметили, что актриса дарит своим фанатам радость и они стараются ответить ей взаимностью. Публикация знаменитой артистки в Instagram уже набрала большое количество отметок "Мне нравится".