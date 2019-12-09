Новый Ford Bronco могут оснастить съемной крышей
Пока поклонники американской марки Ford ожидают выхода новой версии легендарного внедорожника Ford Bronco, сама компания опубликовала ряд документов о грядущей новинке. По ним, к примеру, стало известно, что автомобиль могут оснастить съемной крышей.
Согласно опубликованным представителями концерна патентам, будущий Ford Bronco может получить крышу съемной конструкции. Попавшие в распоряжение экспертов авторитетных изданий копии патентных изображений показывают внедорожник с квадратной крыши, с которой полностью удален верх. Эксперты также отметили, что отдельные точки могут быть соединены между собой, в то время как в одной из них находится шарнир для крепления верхней части крыши автомобиля. Благодаря использованию этой схемы автомобиль может представлять опасность в случае аварии. Однако специалисты Ford уже провели исследование, по итогам которого было установлено, что конструкция крыши нового Ford Bronco способна выдержать вес, который в четыре раза превышает массу машины, но даже при превышении этого показателя она вогнется внутрь не более чем на 14 сантиметров.
Согласно опубликованным представителями концерна патентам, будущий Ford Bronco может получить крышу съемной конструкции. Попавшие в распоряжение экспертов авторитетных изданий копии патентных изображений показывают внедорожник с квадратной крыши, с которой полностью удален верх. Эксперты также отметили, что отдельные точки могут быть соединены между собой, в то время как в одной из них находится шарнир для крепления верхней части крыши автомобиля. Благодаря использованию этой схемы автомобиль может представлять опасность в случае аварии. Однако специалисты Ford уже провели исследование, по итогам которого было установлено, что конструкция крыши нового Ford Bronco способна выдержать вес, который в четыре раза превышает массу машины, но даже при превышении этого показателя она вогнется внутрь не более чем на 14 сантиметров.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 02:06