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Двери командного пункта Ракетных войск проверили «ядерным взрывом»

Командный пункт Ракетных войск прошел тестирование при помощи «ядерного взрыва». Испытания дверей были проведены в Ленобласти, испытали двери штаба подразделения стратегического назначения, расположенного под землей на территории со статусом особо охраняемого.
Двери командного пункта Ракетных войск проверили «ядерным взрывом»

В целях проверки двери массой порядка 4 тонн были смонтированы на специализированном полигоне. Эксперты отметили, что они могут оказаться наиболее мощными во всей стране. Не исключается исключительный статус во всём мире.

Инженеры разместили рядом с ними 200 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Это должно было стать имитацией ударной волны, выпущенной ядерным взрывом. Подчеркивается, что перегородка сумела перенести нанесённый удар, а также сохранить собственную конструкцию и все базовые силовые элементы.

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Политика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:38

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