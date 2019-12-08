Двери командного пункта Ракетных войск проверили «ядерным взрывом»
Командный пункт Ракетных войск прошел тестирование при помощи «ядерного взрыва». Испытания дверей были проведены в Ленобласти, испытали двери штаба подразделения стратегического назначения, расположенного под землей на территории со статусом особо охраняемого.
В целях проверки двери массой порядка 4 тонн были смонтированы на специализированном полигоне. Эксперты отметили, что они могут оказаться наиболее мощными во всей стране. Не исключается исключительный статус во всём мире.
Инженеры разместили рядом с ними 200 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Это должно было стать имитацией ударной волны, выпущенной ядерным взрывом. Подчеркивается, что перегородка сумела перенести нанесённый удар, а также сохранить собственную конструкцию и все базовые силовые элементы.
В целях проверки двери массой порядка 4 тонн были смонтированы на специализированном полигоне. Эксперты отметили, что они могут оказаться наиболее мощными во всей стране. Не исключается исключительный статус во всём мире.
Инженеры разместили рядом с ними 200 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Это должно было стать имитацией ударной волны, выпущенной ядерным взрывом. Подчеркивается, что перегородка сумела перенести нанесённый удар, а также сохранить собственную конструкцию и все базовые силовые элементы.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:38