Двери командного пункта Ракетных войск проверили «ядерным взрывом»





В целях проверки двери массой порядка 4 тонн были смонтированы на специализированном полигоне. Эксперты отметили, что они могут оказаться наиболее мощными во всей стране. Не исключается исключительный статус во всём мире.Инженеры разместили рядом с ними 200 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Это должно было стать имитацией ударной волны, выпущенной ядерным взрывом. Подчеркивается, что перегородка сумела перенести нанесённый удар, а также сохранить собственную конструкцию и все базовые силовые элементы.