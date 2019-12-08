Николай Басков не захотел поздравлять Викторию Лопыреву со свадьбой

Виктория Лопырева и Николай Басков встречались несколько месяцев еще в 2017 году. Общественность высказывала сомнения относительно искренности их чувств, которые должны были закончиться свадьбой в Грозном. Все же, звездная пара решила расстаться в январе. Теперь сообщается о свадьбе телеведущей с Игорем Булатовым, которые воспитывают годовалого сына. Некоторые фанаты теоретизировали о том, что при мнимой фиктивности любви Баскова и Лопыревой, первый не обрадовался семейному счастью бывшей возлюбленной.На вопросы журналистов, почему он не поздравил экс-возлюбленную, "золотой голос России" ушел от ответа фразой: "Странные вопросы вы мне задаёте". Кроме прочего, российские СМИ сообщали о том, что Басков не высказал поздравления даже тогда, когда Лопырева стала помолвлена. Несмотря на подобную реакцию, обе звезды подчеркивают свои дружеские отношения, а также отсутствие обиды друг на друга. Известно, что сейчас Николай Басков не имеет постоянной пассии, но его замечают в окружении фотомоделей.