Кети Топурия пришла на фестиваль «Песня года» в «старом» платье
Вокалистка Кети Топурия появилась на фестивале «Песня года» в «старом» платье. Как оказалось, этот наряд она уже надевала на вечеринку телеканала «МУЗ-ТВ».
Солистку группы «А-студио» можно было увидеть на ковровой дорожке фестиваля «Песня года» в компании музыкантов. Она была в коротком платье фисташкового цвета, которое дополнял шлейф такого же оттенка. На ногах певицы были босоножки на каблуке. Как выяснилось, артистка позировала в старом платье, которое уже надевала на вечеринку «МУЗ-ТВ» в прошедшем месяце, но такой факт никак не смутил вокалистку.
Дизайнер Ксения Князева, прокомментировав одежду певицы, сообщила, что Кети Топурия всегда стремится к элегантным, графичным образам. Эксперт также заметила, что у вокалистки имеется собственный стиль в одежде и тонкий вкус.
Солистку группы «А-студио» можно было увидеть на ковровой дорожке фестиваля «Песня года» в компании музыкантов. Она была в коротком платье фисташкового цвета, которое дополнял шлейф такого же оттенка. На ногах певицы были босоножки на каблуке. Как выяснилось, артистка позировала в старом платье, которое уже надевала на вечеринку «МУЗ-ТВ» в прошедшем месяце, но такой факт никак не смутил вокалистку.
Дизайнер Ксения Князева, прокомментировав одежду певицы, сообщила, что Кети Топурия всегда стремится к элегантным, графичным образам. Эксперт также заметила, что у вокалистки имеется собственный стиль в одежде и тонкий вкус.