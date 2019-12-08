Младший сын певицы Валерии попал в больницу после ДТП на трассе под Петербургом





По уточненным данным, после этого происшествия сын жены продюсера Иосифа Пригожина был доставлен в медицинское учреждение. Вместе со своей новой девушкой Шульгин находится в одной из клиник города. Медицинский персонал уже оказал пациентам соответствующую помощь и теперь они находятся под присмотром опытных медиков. Как сообщает «СтарХит», в Петербург сын Валерии отправился в компании своих друзей и новой девушки Лианы, отношения с которой завел после расставания с моделью Анной Аверьяновой.Сама авария, по данным издания, случилась почти на подъезде к Петербургу. Сам Шульгин позднее опубликовал в stories на своей страничке в социальной сети Instagram снимок из клиники, показав себя на больничной койке.Что же касается знаменитой матери, то она пока никак не прокомментировала этот инцидент. Нет также данных о том, сколько времени потребуется для полного восстановления и выписки Арсения Шульгина.