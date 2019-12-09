Эксперты рассказали об опасностях слишком частого употребления кофе





Кофе насыщен большим количеством антиоксидантов, а также способен активировать нервную систему. В соответствии с мнением специалистов, знание о длительном воздействии напитка на организм позволит избежать негативных последствий вследствие злоупотребления. Сам по себе кофеин провоцирует привыкание при ежедневном употреблении. Постепенно организм развивает толерантность. Скорость этого процесса зависит от возраста конкретного человека, массы тела, а также общего состояния здоровья.Опасность частого употребления кофе состоит в рисках увеличения интенсивности головной боли, появления беспокойства, сонливости, а также неконтролируемой дрожи конечностей. Система пищеварения может повысить уровень кислотности в желудке. По этой причине тем, кто числится пациентами гастроэнтерологов либо имеет склонность к заболеванию пищеварительной системы, стоит воздерживаться от приёма кофе. Большая часть людей отличается стабильным артериальным давлением, которое не меняется после одной чашки кофе, однако при существовании склонности к аритмии напиток сильно повышает нагрузку на сердце. Не стоит забывать о рисках появления проблем с дыханием.Кофе может помешать процессу поглощения организмом кальция, также нарушить обмен веществ у лиц, страдающих от остеопороза. В числе опасностей можно отметить увеличение уровня мышечного напряжения., - отметила Даниэла Лучини из Исследовательской больницы Humanitas.