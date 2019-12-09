Эксперты рассказали об опасностях слишком частого употребления кофе
Эксперты из Италии сообщили об опасностях частого употребления кофе. Специалисты рассказали о рисках появления проблем в работе желудка.
Кофе насыщен большим количеством антиоксидантов, а также способен активировать нервную систему. В соответствии с мнением специалистов, знание о длительном воздействии напитка на организм позволит избежать негативных последствий вследствие злоупотребления. Сам по себе кофеин провоцирует привыкание при ежедневном употреблении. Постепенно организм развивает толерантность. Скорость этого процесса зависит от возраста конкретного человека, массы тела, а также общего состояния здоровья.
Опасность частого употребления кофе состоит в рисках увеличения интенсивности головной боли, появления беспокойства, сонливости, а также неконтролируемой дрожи конечностей. Система пищеварения может повысить уровень кислотности в желудке. По этой причине тем, кто числится пациентами гастроэнтерологов либо имеет склонность к заболеванию пищеварительной системы, стоит воздерживаться от приёма кофе. Большая часть людей отличается стабильным артериальным давлением, которое не меняется после одной чашки кофе, однако при существовании склонности к аритмии напиток сильно повышает нагрузку на сердце. Не стоит забывать о рисках появления проблем с дыханием.
Кофе может помешать процессу поглощения организмом кальция, также нарушить обмен веществ у лиц, страдающих от остеопороза. В числе опасностей можно отметить увеличение уровня мышечного напряжения.
«Эффекты влияния кофе неодинаковы для разных людей. Большинство людей имеют свою конкретную допустимую дозировку влияния напитка. По этой причине разумное соблюдение умеренности должно стать важным правилом для тех, кто забоится о своём здоровье. Важно не забывать о потенциальной опасности разного рода напитков», - отметила Даниэла Лучини из Исследовательской больницы Humanitas.
Кофе насыщен большим количеством антиоксидантов, а также способен активировать нервную систему. В соответствии с мнением специалистов, знание о длительном воздействии напитка на организм позволит избежать негативных последствий вследствие злоупотребления. Сам по себе кофеин провоцирует привыкание при ежедневном употреблении. Постепенно организм развивает толерантность. Скорость этого процесса зависит от возраста конкретного человека, массы тела, а также общего состояния здоровья.
Опасность частого употребления кофе состоит в рисках увеличения интенсивности головной боли, появления беспокойства, сонливости, а также неконтролируемой дрожи конечностей. Система пищеварения может повысить уровень кислотности в желудке. По этой причине тем, кто числится пациентами гастроэнтерологов либо имеет склонность к заболеванию пищеварительной системы, стоит воздерживаться от приёма кофе. Большая часть людей отличается стабильным артериальным давлением, которое не меняется после одной чашки кофе, однако при существовании склонности к аритмии напиток сильно повышает нагрузку на сердце. Не стоит забывать о рисках появления проблем с дыханием.
Кофе может помешать процессу поглощения организмом кальция, также нарушить обмен веществ у лиц, страдающих от остеопороза. В числе опасностей можно отметить увеличение уровня мышечного напряжения.
«Эффекты влияния кофе неодинаковы для разных людей. Большинство людей имеют свою конкретную допустимую дозировку влияния напитка. По этой причине разумное соблюдение умеренности должно стать важным правилом для тех, кто забоится о своём здоровье. Важно не забывать о потенциальной опасности разного рода напитков», - отметила Даниэла Лучини из Исследовательской больницы Humanitas.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 04:08