Дочь Анны Хилькевич Арианна продемонстрировала, как выглядят "модники"

Анна Хилькевич и ее супруг Артур Волков воспитывают дочерей Арианну и Марию. При этом актриса предпочитает скрывать лицо своей младшей дочери. Преданные поклонники знаменитости помнят, что Арианну артистка также несколько месяцев после рождения не показывала публике. Сегодня звезда комедийного сериала "Универ" опубликовала в социальной сети видео, на котором ее старшая дочка сидит за столом и рассказывает, кто, по ее мнению, модный. Когда отец спрашивает Арианну, как выглядят модные люди, девочка начинает всячески кривляться. В комментарии к посту в Instagram Анна Хилькевич просто написала: "Знайте, модники! Вот как вы выглядите!"Подписчики с юмором отнеслись к публикации знаменитости и отметили актерский талант Арианны. Многие написали, что теперь они знают, как выглядят со стороны. Всего за несколько минут пост Анны Хилькевич просмотрели почти 350 000 пользователей Сети.