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Дочь Анны Хилькевич Арианна продемонстрировала, как выглядят "модники"

Анна Хилькевич в социальной сети Instagram опубликовала видео, на котором ее старшая дочь Арианна продемонстрировала, как выглядят "модники". Подписчики высоко оценили шуточный пост знаменитости.
Дочь Анны Хилькевич Арианна продемонстрировала, как выглядят "модники"

Анна Хилькевич и ее супруг Артур Волков воспитывают дочерей Арианну и Марию. При этом актриса предпочитает скрывать лицо своей младшей дочери. Преданные поклонники знаменитости помнят, что Арианну артистка также несколько месяцев после рождения не показывала публике. Сегодня звезда комедийного сериала "Универ" опубликовала в социальной сети видео, на котором ее старшая дочка сидит за столом и рассказывает, кто, по ее мнению, модный. Когда отец спрашивает Арианну, как выглядят модные люди, девочка начинает всячески кривляться. В комментарии к посту в Instagram Анна Хилькевич просто написала: "Знайте, модники! Вот как вы выглядите!"

Подписчики с юмором отнеслись к публикации знаменитости и отметили актерский талант Арианны. Многие написали, что теперь они знают, как выглядят со стороны. Всего за несколько минут пост Анны Хилькевич просмотрели почти 350 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:24

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