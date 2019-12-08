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В США провели учебный воздушный бой между F-117 и F-22

Иностранные журналисты смогли заметить новые испытания F-117 и F-22. На заснеженном полигоне Неллис в США провели учебный воздушный бой между двумя "стелс"-истребителями.

Как сообщают зарубежные источники, ВВС США начала тестирование передового "стелс"-самолета F-117. Помимо изучения его маневренности и функций, изучались также боевые характеристики. В этом ему должен был помочь учебный воздушный бой против истребителей F-15, F-16 и F-22. Задача F-117 состояла в максимальном приближении к ЛА условного противника наиболее незаметным образом. Хотя обновленный аэроплан оснастили высокотехнологичным оборудованием, его "сбили" всего за несколько секунд.

Несмотря на то, что испытания подтверждает небоеспособность F-117, его будут использовать в качестве тренировочной цели для новых видов авиации. Кроме прочего, на военном полигоне Неллис проверяли функциональность бомбардировщика B-1B. По программе проверки, воздушную технику атаковали F-16 и F-117. Результаты проведенного эксперимента не сообщались. Известно только то, что американские Вооруженные силы собираются усовершенствовать "стелс"-технологии для собственного авиапарка.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:14

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