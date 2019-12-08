Названы 4 аргумента в пользу профилактики рака с помощью продуктов питания
Одним из способов снижения риска развития онкологических заболеваний давно называют соблюдение здоровой диеты. Этот способ называют прекрасной защитой и от других проблем со здоровьем, в том числе с ожирением или развитием заболеваний сердечно-сосудистой системы. Более того, названы причины, по которым здоровое питание позволяет предотвратить рак.
Здоровое питание снижает общее воспаление. Как показали проведенные учеными исследования, между воспалительными процессами и риском развития рака существует прямая связь. Многие виды онкологических заболеваний развиваются непосредственно с токи инфекции, хронического воспаления или раздражения. К примеру, кокс-2 – фермент, который ответственен не только за усиление воспалительных процессов, но и за появление новообразований. Лучшими противовоспалительными добавками специалисты считают кислоты омега-3 и куркумин. Кроме того, отмечается, что правильный рацион может даже предотвратить повреждение молекул ДНК, которое способно приводит к формированию злокачественных клеток. Избежать этого можно путем употребления продуктов с большим содержанием антиоксидантов, способных бороться с процессами окисления – ягод, орехов, зеленых овощей и фруктов.
Также, по словам ученых, здоровое питание стимулирует апоптоз. Как только здоровая клетка достигает предела своего существования, она подвергается апоптозу – гибели. Однако раковые клетки действуют немного иначе, они могут игнорировать сигналы, стимулирующие запуск этого процесса. Содержащиеся в крестоцветных овощах вещества способствуют самоуничтожению таких клеток. Наконец, здоровая пища блокирует аномальную выработку эстрогена, что также считается эффективным способом избежать рака.
Здоровое питание снижает общее воспаление. Как показали проведенные учеными исследования, между воспалительными процессами и риском развития рака существует прямая связь. Многие виды онкологических заболеваний развиваются непосредственно с токи инфекции, хронического воспаления или раздражения. К примеру, кокс-2 – фермент, который ответственен не только за усиление воспалительных процессов, но и за появление новообразований. Лучшими противовоспалительными добавками специалисты считают кислоты омега-3 и куркумин. Кроме того, отмечается, что правильный рацион может даже предотвратить повреждение молекул ДНК, которое способно приводит к формированию злокачественных клеток. Избежать этого можно путем употребления продуктов с большим содержанием антиоксидантов, способных бороться с процессами окисления – ягод, орехов, зеленых овощей и фруктов.
Также, по словам ученых, здоровое питание стимулирует апоптоз. Как только здоровая клетка достигает предела своего существования, она подвергается апоптозу – гибели. Однако раковые клетки действуют немного иначе, они могут игнорировать сигналы, стимулирующие запуск этого процесса. Содержащиеся в крестоцветных овощах вещества способствуют самоуничтожению таких клеток. Наконец, здоровая пища блокирует аномальную выработку эстрогена, что также считается эффективным способом избежать рака.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:07