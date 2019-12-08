Названы 4 аргумента в пользу профилактики рака с помощью продуктов питания





Здоровое питание снижает общее воспаление. Как показали проведенные учеными исследования, между воспалительными процессами и риском развития рака существует прямая связь. Многие виды онкологических заболеваний развиваются непосредственно с токи инфекции, хронического воспаления или раздражения. К примеру, кокс-2 – фермент, который ответственен не только за усиление воспалительных процессов, но и за появление новообразований. Лучшими противовоспалительными добавками специалисты считают кислоты омега-3 и куркумин. Кроме того, отмечается, что правильный рацион может даже предотвратить повреждение молекул ДНК, которое способно приводит к формированию злокачественных клеток. Избежать этого можно путем употребления продуктов с большим содержанием антиоксидантов, способных бороться с процессами окисления – ягод, орехов, зеленых овощей и фруктов.Также, по словам ученых, здоровое питание стимулирует апоптоз. Как только здоровая клетка достигает предела своего существования, она подвергается апоптозу – гибели. Однако раковые клетки действуют немного иначе, они могут игнорировать сигналы, стимулирующие запуск этого процесса. Содержащиеся в крестоцветных овощах вещества способствуют самоуничтожению таких клеток. Наконец, здоровая пища блокирует аномальную выработку эстрогена, что также считается эффективным способом избежать рака.