Елизавета Триандафилиди показала свою пятую точку после пластики
Бывшая участница скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Елизавета Триандафилиди показала свои сексуальные округлости. На этот раз она продемонстрировала, как выглядит ее пятая точка после пластики. Процедура явно пошла ей на пользу.
За последний год Елизавета сделала сразу несколько операций, чтобы преобразить свою внешность. Девушка изменила свою грудь, а также ягодицы. Выяснилось, что она всегда считала свою попу достаточно плоской и около месяца назад сделала себе операцию. Врачи утверждают, что окончательный результат можно будет увидеть только через несколько месяцев.
Однако сейчас Елизавета показала, как она выглядит в обтягивающем платье. На данный момент формы Елизаветы можно назвать идеальными. По словам Триандафилиди, она очень яркая девушка и отличается от многих внешне. Однако о своих личных отношениях экс-участница «Дом-2» практически ничего не рассказывает, а лишь говорит, что у нее есть человек, с которым встречается, и ее все устраивает.
За последний год Елизавета сделала сразу несколько операций, чтобы преобразить свою внешность. Девушка изменила свою грудь, а также ягодицы. Выяснилось, что она всегда считала свою попу достаточно плоской и около месяца назад сделала себе операцию. Врачи утверждают, что окончательный результат можно будет увидеть только через несколько месяцев.
Однако сейчас Елизавета показала, как она выглядит в обтягивающем платье. На данный момент формы Елизаветы можно назвать идеальными. По словам Триандафилиди, она очень яркая девушка и отличается от многих внешне. Однако о своих личных отношениях экс-участница «Дом-2» практически ничего не рассказывает, а лишь говорит, что у нее есть человек, с которым встречается, и ее все устраивает.