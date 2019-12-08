Елизавета Триандафилиди показала свою пятую точку после пластики





За последний год Елизавета сделала сразу несколько операций, чтобы преобразить свою внешность. Девушка изменила свою грудь, а также ягодицы. Выяснилось, что она всегда считала свою попу достаточно плоской и около месяца назад сделала себе операцию. Врачи утверждают, что окончательный результат можно будет увидеть только через несколько месяцев.Однако сейчас Елизавета показала, как она выглядит в обтягивающем платье. На данный момент формы Елизаветы можно назвать идеальными. По словам Триандафилиди, она очень яркая девушка и отличается от многих внешне. Однако о своих личных отношениях экс-участница «Дом-2» практически ничего не рассказывает, а лишь говорит, что у нее есть человек, с которым встречается, и ее все устраивает.