Эксперт дала 10 советов по снижению риска заражения гриппом





После наступления холодного сезона риск заражения гриппом становится выше. Для понижения вероятности заболеть Сирена Миссори рекомендует защитить от переохлаждения горло и нос. Этого можно добиться благодаря плотному шарфу. Закрыв им горло и нижнюю часть лица можно добиться улучшения кровообращения. Не нужно подвергать организм резким перепадам температур. К примеру, после обильного потоотделения выход на мороз принесёт дополнительную нагрузку организму.Зимой эксперт советует употреблять больше супов, а также пить чай и отвары. Достаточно хорошо себя показывает смесь воды, имбиря и лимона. Это позволяет средству использоваться в качестве дезинфицирующего препарата, а также успокоить горло. Предотвратить сухость и раздражение слизистой можно при помощи миндального масла в объёме 2-3 капели в нос, что существенно понижает риск заболевания. В случае наступления гриппа помощь могут оказать природные средства, включая травяной чай. Заваривание 1 столовой ложки листьев липы в стакане воды температурой порядка 70°С на протяжении 5-7 минут с добавлением липового мёда помогает снизить симптомы ангины. В случае появления возможности эксперт рекомендует принимать в пищу мёд манука, поскольку тот имеет антибактериальные свойства., - отметила Сирена Миссори.