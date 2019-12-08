Эксперт дала 10 советов по снижению риска заражения гриппом
Сирена Миссори, сотрудничающая с Университетом Сапиенца в Риме, составила список из 10 советов по уменьшению риска заболевания гриппом. Итальянский эксперт отметила важность заваривания имбиря.
После наступления холодного сезона риск заражения гриппом становится выше. Для понижения вероятности заболеть Сирена Миссори рекомендует защитить от переохлаждения горло и нос. Этого можно добиться благодаря плотному шарфу. Закрыв им горло и нижнюю часть лица можно добиться улучшения кровообращения. Не нужно подвергать организм резким перепадам температур. К примеру, после обильного потоотделения выход на мороз принесёт дополнительную нагрузку организму.
Зимой эксперт советует употреблять больше супов, а также пить чай и отвары. Достаточно хорошо себя показывает смесь воды, имбиря и лимона. Это позволяет средству использоваться в качестве дезинфицирующего препарата, а также успокоить горло. Предотвратить сухость и раздражение слизистой можно при помощи миндального масла в объёме 2-3 капели в нос, что существенно понижает риск заболевания. В случае наступления гриппа помощь могут оказать природные средства, включая травяной чай. Заваривание 1 столовой ложки листьев липы в стакане воды температурой порядка 70°С на протяжении 5-7 минут с добавлением липового мёда помогает снизить симптомы ангины. В случае появления возможности эксперт рекомендует принимать в пищу мёд манука, поскольку тот имеет антибактериальные свойства.
«Приготовьте куриный бульон, поскольку он поможет достаточно быстро восстановить барьеры кишечника за счет вхождения в его состав желатина. Вегетарианцы имеют возможность заменить его овощной версией с добавками на базе коллагена, минеральных солей, глюкозамина, гиалуроновой кислоты, а также хондроитинсульфата», - отметила Сирена Миссори.
После наступления холодного сезона риск заражения гриппом становится выше. Для понижения вероятности заболеть Сирена Миссори рекомендует защитить от переохлаждения горло и нос. Этого можно добиться благодаря плотному шарфу. Закрыв им горло и нижнюю часть лица можно добиться улучшения кровообращения. Не нужно подвергать организм резким перепадам температур. К примеру, после обильного потоотделения выход на мороз принесёт дополнительную нагрузку организму.
Зимой эксперт советует употреблять больше супов, а также пить чай и отвары. Достаточно хорошо себя показывает смесь воды, имбиря и лимона. Это позволяет средству использоваться в качестве дезинфицирующего препарата, а также успокоить горло. Предотвратить сухость и раздражение слизистой можно при помощи миндального масла в объёме 2-3 капели в нос, что существенно понижает риск заболевания. В случае наступления гриппа помощь могут оказать природные средства, включая травяной чай. Заваривание 1 столовой ложки листьев липы в стакане воды температурой порядка 70°С на протяжении 5-7 минут с добавлением липового мёда помогает снизить симптомы ангины. В случае появления возможности эксперт рекомендует принимать в пищу мёд манука, поскольку тот имеет антибактериальные свойства.
«Приготовьте куриный бульон, поскольку он поможет достаточно быстро восстановить барьеры кишечника за счет вхождения в его состав желатина. Вегетарианцы имеют возможность заменить его овощной версией с добавками на базе коллагена, минеральных солей, глюкозамина, гиалуроновой кислоты, а также хондроитинсульфата», - отметила Сирена Миссори.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:55