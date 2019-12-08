Настя Каменских перекрасила волосы в ярко-красный цвет

32-летняя певица на странице в социальной сети Instagram показала фото с новой прической. Она прекрасно позирует в подобранном к оттенку волос ярко-красном кожаном платье. Звезда задала подписчикам вопрос: «Как вам мой образ сегодня?» Поклонники откликнулись множеством восторженных комментариев. «Шикарна», «Какая красотка» - умилялись фанаты певицы. Но все же некоторые из них с трудом узнали своего кумира.Одним из первых прокомментировал новый имидж Насти Каменских ее муж и продюсер Алексей Потапенко. Он оставил много «сердечек» под фото своей жены, подразумевая, что в восторге от перевоплощения.Певица долгое время не решалась на смену имиджа. Она всегда красовалась своими длинными кудрявыми каштановыми волосами, которые иногда выпрямляла. На съемках клипов Каменских появлялась в разных образах, используя парики.