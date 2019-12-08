В США предрекли взрыв Россией ядерной бомбы у границ Польши





«Подобный взрыв мог бы послужить в качестве предупреждения о том, что Москва отныне готова к использованию ядерных вооружений для удержания захваченных стран, заставляя членов НАТО делать выбор между ответным использованием ядерного оружия или отступлением», - утверждают авторы материала. Таким образом специалисты американского издания прокомментировали недавнее высказывание заместителя главы Пентагона Джона Руда, отметившего, что США нуждаются в маломощном ядерном оружии, поскольку американская разведка установила, что высшее руководство Российской Федерации якобы допускает его использование для потенциального сдерживания противника.Popular Mechanics также отмечает, что в распоряжении Вашингтона есть такое вооружение – это перспективная боеголовка с индексом W76-2, производство которой было развернуто американскими властями еще в январе текущего года.