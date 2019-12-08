Андрей Васильев высказал поздравления Фрейндлих и Валюшкиной

Андрей Васильев сообщил подписчикам в соцсети Instagram о том, что кроме него день рождения также отмечают Алиса Фрейндлих и Елена Валюшкина. Пока ведущий празднует собственное 61-летие, актрисам исполнилось 85 и 57 лет соответственно. Историк моды решил поздравить народных артисток и актрис, опубликовав совместное фото с Фрейндлих. Звезда «Формулы любви» отблагодарила эксперта, в свою очередь засыпав его комплиментами и пожеланиями.К знаменательной дате знаменитостям высказали свои поздравления Евгений Петросян, Катя Лель, Виктория Шелягова, Ольга Хохлова и многие другие. Кроме прочего, Васильев объявил розыгрыш в честь такого праздника. На своей странице веб-платформы шоумен объявил условия конкурсы и призы, которые включают в себя фарфоровые изделия от личного бренда звезды «Лилии Александра Васильева». Некоторым счастливчикам также достанется автограф и вычурные новогодние украшения.