Филипп Киркоров отдал 6 млн рублей за костюм для «Песни года»

Филипп Киркоров появился в ярком образе. Певец не пожалел финансовых средств на создание достаточно эффектного образа. Филипп Киркоров появился перед зрителями в костюме, украшенном драгоценностями. По данным «КП», он обошелся исполнителю в 6 млн рублей.Многие артисты тратят такую сумму средств на организацию полноценного концерта, тогда как отдельные звёзды не имеют возможности позволить себе такие траты на одежду для разового выступления. Филипп Киркоров готовится к концертам достаточно основательно и тратит на организацию красочных шоу внушительные суммы. Артист во время одного из интервью добавил, что не всегда удаётся окупить затраты, однако поменять собственный стиль выступлений он не намерен.