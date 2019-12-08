Филипп Киркоров отдал 6 млн рублей за костюм для «Песни года»
Филипп Киркоров заплатил за наряд для участия в конкурсе «Песни года» 6 млн рублей. В Москве прошла съёмка мероприятия, участниками которого стали десятки знаменитостей.
Филипп Киркоров появился в ярком образе. Певец не пожалел финансовых средств на создание достаточно эффектного образа. Филипп Киркоров появился перед зрителями в костюме, украшенном драгоценностями. По данным «КП», он обошелся исполнителю в 6 млн рублей.
Многие артисты тратят такую сумму средств на организацию полноценного концерта, тогда как отдельные звёзды не имеют возможности позволить себе такие траты на одежду для разового выступления. Филипп Киркоров готовится к концертам достаточно основательно и тратит на организацию красочных шоу внушительные суммы. Артист во время одного из интервью добавил, что не всегда удаётся окупить затраты, однако поменять собственный стиль выступлений он не намерен.
Филипп Киркоров появился в ярком образе. Певец не пожалел финансовых средств на создание достаточно эффектного образа. Филипп Киркоров появился перед зрителями в костюме, украшенном драгоценностями. По данным «КП», он обошелся исполнителю в 6 млн рублей.
Многие артисты тратят такую сумму средств на организацию полноценного концерта, тогда как отдельные звёзды не имеют возможности позволить себе такие траты на одежду для разового выступления. Филипп Киркоров готовится к концертам достаточно основательно и тратит на организацию красочных шоу внушительные суммы. Артист во время одного из интервью добавил, что не всегда удаётся окупить затраты, однако поменять собственный стиль выступлений он не намерен.