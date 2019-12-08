Продажи Skoda в России в ноябре увеличились на 11%
Сотрудники аналитического агентства сообщили, что в России в ноябре удалось продать около 9060 автомобилей марки Skoda. В связи этими данными стало ясно, что продажи чешского автопроизводителя за прошлый месяц увеличились на 11%.
Эксперты рассказали, что по результатам 2019 года продажи автомобилей марки Skoda на территории Российской Федерации составили примерно 79 500 единиц, что на 8% больше показателей за 2018 года. Также стало известно, что за ноябрь текущего года было продано около 9060 машин, а это на 11% больше чем в предыдущих месяцах. Сообщается, что чешская компания Skoda заняла 7 место по продажам среди всех производителей автомобилей, которые представлены на российском рынке. Согласно полученным данным, рыночная доля данной марки составила 5% против 4,5% годом ранее.
Предполагается, что в 2020 году Skoda представит на российском рынке несколько новых автомобилей. По предварительном данным, в 1-м квартале следующего года может появится в продаже Skoda Karoq. Также в 1-м полугодии на рынок появится новый Rapid, а в 4-м квартале сменится поколение Octavia.
Эксперты рассказали, что по результатам 2019 года продажи автомобилей марки Skoda на территории Российской Федерации составили примерно 79 500 единиц, что на 8% больше показателей за 2018 года. Также стало известно, что за ноябрь текущего года было продано около 9060 машин, а это на 11% больше чем в предыдущих месяцах. Сообщается, что чешская компания Skoda заняла 7 место по продажам среди всех производителей автомобилей, которые представлены на российском рынке. Согласно полученным данным, рыночная доля данной марки составила 5% против 4,5% годом ранее.
Предполагается, что в 2020 году Skoda представит на российском рынке несколько новых автомобилей. По предварительном данным, в 1-м квартале следующего года может появится в продаже Skoda Karoq. Также в 1-м полугодии на рынок появится новый Rapid, а в 4-м квартале сменится поколение Octavia.
Авто
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:36