Продажи Skoda в России в ноябре увеличились на 11%





Эксперты рассказали, что по результатам 2019 года продажи автомобилей марки Skoda на территории Российской Федерации составили примерно 79 500 единиц, что на 8% больше показателей за 2018 года. Также стало известно, что за ноябрь текущего года было продано около 9060 машин, а это на 11% больше чем в предыдущих месяцах. Сообщается, что чешская компания Skoda заняла 7 место по продажам среди всех производителей автомобилей, которые представлены на российском рынке. Согласно полученным данным, рыночная доля данной марки составила 5% против 4,5% годом ранее.Предполагается, что в 2020 году Skoda представит на российском рынке несколько новых автомобилей. По предварительном данным, в 1-м квартале следующего года может появится в продаже Skoda Karoq. Также в 1-м полугодии на рынок появится новый Rapid, а в 4-м квартале сменится поколение Octavia.