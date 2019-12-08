Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал Максима Фадеева «ужасным толстым монстром»





Виталий Милонов является одним из наиболее известных и скандальных представителей политической арены страны. Он выступает как борец за нравственность и осуждает звезд отечественного шоу-бизнеса за некачественную музыку. В разговоре с Лерой Кудрявцевой политик подверг критике экс-солистку группы SEREBRO Ольгу Серябкину. Милонов подчеркнул, что в целом относился к ней хорошо, как к способной артистке.Однако в последнее время он изменил свое мнение из-за высказываний певицы об отношениях с девушками. Депутат полагает, что певице не стоит публично обсуждать однополые связи и упомянул ее бывшего продюсера Максима Фадеева: «Зачем девчонкам, которые ума не набрались, слушать продукт этого ужасного толстого монстра Фадеева?»Несмотря на то, что Фадеев — «хам и конъюнктурщик», нужно отдать ему должное за профессионализм и огромный вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса, подытожил политик.