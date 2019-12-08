Врач развеял миф о том, что чрезмерное употребление семечек может вызвать воспаление аппендицита
Андрей Кригер, который является доктором медицинских наук, развеял миф о том, что чрезмерное употребление семечек подсолнуха может вызвать воспаление аппендицита. Также врач опроверг информацию о том, что физические нагрузки, предпочтения в еде или образ жизни могут повлиять на это заболевание.
Андрей Кригер рассказал, что при воспалении аппендицита медикаментозное лечение не поможет, поскольку необходимо хирургическое вмешательство. При этом доктор медицинских наук отметил, что нельзя удалять аппендицит в профилактических целях, так как эта часть кишечника играет большую роль в иммунологическом статусе человека. Врач подчеркнул, что чрезмерные физические нагрузки, употребление семян подсолнуха или предпочтения в еде не могут повлиять на воспаление аппендицита.
Специалист сообщил, что для аппендицита не характерны очень сильные боли, обычно они терпимы. Именно по этой причине многие пациенты не обращаются к медицинским сотрудникам вовремя, а это чревато осложнениями. Эксперт советует проходить полное обследование организма 2 раза в год, чтобы вовремя узнать о проблемах со здоровьем.
Андрей Кригер рассказал, что при воспалении аппендицита медикаментозное лечение не поможет, поскольку необходимо хирургическое вмешательство. При этом доктор медицинских наук отметил, что нельзя удалять аппендицит в профилактических целях, так как эта часть кишечника играет большую роль в иммунологическом статусе человека. Врач подчеркнул, что чрезмерные физические нагрузки, употребление семян подсолнуха или предпочтения в еде не могут повлиять на воспаление аппендицита.
Специалист сообщил, что для аппендицита не характерны очень сильные боли, обычно они терпимы. Именно по этой причине многие пациенты не обращаются к медицинским сотрудникам вовремя, а это чревато осложнениями. Эксперт советует проходить полное обследование организма 2 раза в год, чтобы вовремя узнать о проблемах со здоровьем.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 22:02