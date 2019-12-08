Звезда «Дом-2» Дана Николенко о возможной беременности: «У меня длительная задержка»
Бывшая участница скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Дана Николенко, скорее всего, решилась родить еще одного малыша. Она думает, что ждет ребенка. Для того, чтобы убедиться в своих догадках, Николенко хочет сделать тест на беременность.
В своем личном блоге Дана Николенко рассказала, она думает, что находится в положении. Сейчас у нее довольно сильная задержка. Девушка дала всем понять, что если ее мысли подтвердятся, то она обязательно будет рожать. Звезда «Дом-2» отметила, ее совсем не пугает, что их с Димой первенцу всего девять месяцев.
В первую очередь произошедшее она связывает с тем, что была смена климата. По ее словам, целенаправленно второго ребенка они пока не планировали. Помощи просила Дана и у подписчиков. Их мнение разделилось, и одни отмечали, что у девушки пока еще не установился цикл, а другие говорили, что может и правда беременна.
Дана Николенко же отметила, что в счастливой семье не бывает незапланированных детей, и они в любом случае будут рады, если у них еще появится малыш.
В своем личном блоге Дана Николенко рассказала, она думает, что находится в положении. Сейчас у нее довольно сильная задержка. Девушка дала всем понять, что если ее мысли подтвердятся, то она обязательно будет рожать. Звезда «Дом-2» отметила, ее совсем не пугает, что их с Димой первенцу всего девять месяцев.
В первую очередь произошедшее она связывает с тем, что была смена климата. По ее словам, целенаправленно второго ребенка они пока не планировали. Помощи просила Дана и у подписчиков. Их мнение разделилось, и одни отмечали, что у девушки пока еще не установился цикл, а другие говорили, что может и правда беременна.
Дана Николенко же отметила, что в счастливой семье не бывает незапланированных детей, и они в любом случае будут рады, если у них еще появится малыш.