Эксперты выяснили, собираются ли россияне в Европу на Рождество





Как оказалось, почти треть из участников опроса собираются посетить европейские страны ближе к концу декабря этого года и планируют побывать на местных традиционных рождественских ярмарках. Таковых специалисты сервиса насчитали 31,4% от общего числа респондентов. При этом отмечается, что наибольшее количество авиабилетов с датами вылета 20-23 декабря из России и возвращением назад к 26-30 декабря продается по трем направлениям. В их число вошли чешская столица Прага, столица Австрии Вена, а также немецкий Мюнхен.Кроме всего прочего, в список пяти наиболее востребованных туристических направлений среди российских путешественников на предстоящие католические рождественские торжества входят столица моды Милан и еще один представитель Германии – столица страны Берлин.