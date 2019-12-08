Эксперты выяснили, собираются ли россияне в Европу на Рождество
Российские туристы, опрошенные специалистами популярного сервиса для путешествий OneTwoTrip, рассказали, планируют ли они отправиться в Европу на рождественские праздники. Всего в опросе приняли участие 1 500 россиян.
Как оказалось, почти треть из участников опроса собираются посетить европейские страны ближе к концу декабря этого года и планируют побывать на местных традиционных рождественских ярмарках. Таковых специалисты сервиса насчитали 31,4% от общего числа респондентов. При этом отмечается, что наибольшее количество авиабилетов с датами вылета 20-23 декабря из России и возвращением назад к 26-30 декабря продается по трем направлениям. В их число вошли чешская столица Прага, столица Австрии Вена, а также немецкий Мюнхен.
Кроме всего прочего, в список пяти наиболее востребованных туристических направлений среди российских путешественников на предстоящие католические рождественские торжества входят столица моды Милан и еще один представитель Германии – столица страны Берлин.
Как оказалось, почти треть из участников опроса собираются посетить европейские страны ближе к концу декабря этого года и планируют побывать на местных традиционных рождественских ярмарках. Таковых специалисты сервиса насчитали 31,4% от общего числа респондентов. При этом отмечается, что наибольшее количество авиабилетов с датами вылета 20-23 декабря из России и возвращением назад к 26-30 декабря продается по трем направлениям. В их число вошли чешская столица Прага, столица Австрии Вена, а также немецкий Мюнхен.
Кроме всего прочего, в список пяти наиболее востребованных туристических направлений среди российских путешественников на предстоящие католические рождественские торжества входят столица моды Милан и еще один представитель Германии – столица страны Берлин.
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:07