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Цымбалюк-Романовская уехала из Москвы после снятия подписки о невыезде

Виталина Цымбалюк-Романовская покинула Москву после снятия с неё ограничения в виде подписки о невыезде. Пианистка во время общения с журналистами сообщила, что решила не отмечать собственный день рождения в текущем году.
Цымбалюк-Романовская уехала из Москвы после снятия подписки о невыезде

Знаменитость добавила, что у Прохора Шаляпина этот день ассоциируется с утратой близкого друга. Вдобавок, Цымбалюк-Романовскую пригласили для участия в интернациональном конкурсе, организованном в Рязани. Пианистка подчеркнула свою высокую мотивацию из-за «любви к музыке». Она окончила Киевскую консерваторию, где получила признание в качестве перспективной студентки, после чего не отказывалась от неё в течение дальнейшей жизни.

Лауреат интернациональных конкурсов поддерживала связь с искусством даже в достаточно сложные для неё периоды. Особое недовольство у Цымбалюк-Романовской вызывала невозможность забрать записанные ноты из квартиры, в которой друзья экс-супруга поменяли замки. Какое-то время пианистка пребывала в Москве с ограничением в виде подписки о невыезде. В итоге обвинения против неё сняли. Виталина Цымбалюк-Романовская отметила, что её совесть совершенно чиста.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:00

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