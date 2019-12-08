Цымбалюк-Романовская уехала из Москвы после снятия подписки о невыезде

Знаменитость добавила, что у Прохора Шаляпина этот день ассоциируется с утратой близкого друга. Вдобавок, Цымбалюк-Романовскую пригласили для участия в интернациональном конкурсе, организованном в Рязани. Пианистка подчеркнула свою высокую мотивацию из-за «любви к музыке». Она окончила Киевскую консерваторию, где получила признание в качестве перспективной студентки, после чего не отказывалась от неё в течение дальнейшей жизни.Лауреат интернациональных конкурсов поддерживала связь с искусством даже в достаточно сложные для неё периоды. Особое недовольство у Цымбалюк-Романовской вызывала невозможность забрать записанные ноты из квартиры, в которой друзья экс-супруга поменяли замки. Какое-то время пианистка пребывала в Москве с ограничением в виде подписки о невыезде. В итоге обвинения против неё сняли. Виталина Цымбалюк-Романовская отметила, что её совесть совершенно чиста.