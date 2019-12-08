Специалисты назвали способ защиты респираторного здоровья в условиях сильно загрязнённого воздуха





Главный способ защиты организма от вредных частиц, которые человек вдыхает вместе с кислородом, укрепление иммунной системы.Поможет повысить иммунитет здоровое питание, богатое микроэлементами обладающие противовоспалительными свойствами и антиоксидантами. Витамины, которые приведены ниже, должны присутствовать в достаточном количестве каждого, кто беспокоится о своём здоровье.Все витамины группы В играют важную роль в здоровье клеток и восстанавливают повреждённую ДНК. Исследования показали, что вред от мелкодисперсных частиц полностью устраняют высокие дозы этих микроэлементов. Витамин С способен защитить организм от молекул свободных радикалов, которые наносят повреждения клеткам. Исследования Лондонского Имперского колледжа показали, что люди, регулярно принимающие витамин С, в 1,2 раза реже обращаются в больницу с астмой. Витамин Е также выступает в роли мощного антиоксиданта. В сочетании с витамином С он обеспечивает мощную защиту сердечнососудистой системе.Жирные кислоты омега-3. Это ещё один мощный антиоксидант, к тому же он ещё обладает и противовоспалительным эффектом. Высокое содержание этого микроэлемента обнаружено в рыбе. Например, тунец и лосось. Авокадо тоже может похвастаться наличием полезных жиров. Исследование показало, что омега-3 обладает кардио протекторным эффектом против грязного воздуха. Сульфорафоновые соединения можно встретить в крестоцветных овощах. Сульфорафоновые соединения помогают справится с последствиями от вдыхания загрязнённого воздуха. Им присущи противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Сульфорафон обладает эффектом детокса.