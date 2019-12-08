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Специалисты назвали способ защиты респираторного здоровья в условиях сильно загрязнённого воздуха

Данные ВОЗ говорят о том, что каждый год загрязнённый воздух убивает 7 000 000 человек на планете. Только каждый десятый может похвастаться тем, что он дышит чистым воздухом. Специалисты назвали способ защиты респираторного здоровья, который поможет снизить риск заболеваний.


Главный способ защиты организма от вредных частиц, которые человек вдыхает вместе с кислородом, укрепление иммунной системы.
Поможет повысить иммунитет здоровое питание, богатое микроэлементами обладающие противовоспалительными свойствами и антиоксидантами. Витамины, которые приведены ниже, должны присутствовать в достаточном количестве каждого, кто беспокоится о своём здоровье.

Все витамины группы В играют важную роль в здоровье клеток и восстанавливают повреждённую ДНК. Исследования показали, что вред от мелкодисперсных частиц полностью устраняют высокие дозы этих микроэлементов. Витамин С способен защитить организм от молекул свободных радикалов, которые наносят повреждения клеткам. Исследования Лондонского Имперского колледжа показали, что люди, регулярно принимающие витамин С, в 1,2 раза реже обращаются в больницу с астмой. Витамин Е также выступает в роли мощного антиоксиданта. В сочетании с витамином С он обеспечивает мощную защиту сердечнососудистой системе.

Жирные кислоты омега-3. Это ещё один мощный антиоксидант, к тому же он ещё обладает и противовоспалительным эффектом. Высокое содержание этого микроэлемента обнаружено в рыбе. Например, тунец и лосось. Авокадо тоже может похвастаться наличием полезных жиров. Исследование показало, что омега-3 обладает кардио протекторным эффектом против грязного воздуха. Сульфорафоновые соединения можно встретить в крестоцветных овощах. Сульфорафоновые соединения помогают справится с последствиями от вдыхания загрязнённого воздуха. Им присущи противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Сульфорафон обладает эффектом детокса.

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Наука
Добавил: Копайгородская Анна Сегодня, 16:27

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