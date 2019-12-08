Клип Анны Семенович "Секси бомбочка" уже набрал 4 000 000 просмотров
Анна Семенович поделилась с преданными поклонниками в Instagram радостной новостью. Клип исполнительницы на песню "Секси бомбочка" уже набрал 4 000 000 просмотров.
Несколько недель назад Анна Семенович выпустила новую композицию под названием "Секси бомбочка", а потом и клип на нее. Сейчас в социальной сети Instagram певица опубликовала пост, на котором показан фрагмент из этого видео. В комментарии телеведущая поблагодарила фанатов за поддержку и отметила, что ролик уже набрал 4 000 000 просмотров. Исполнительница написала: "Давайте ещё поднажмем и сделаем 5 000 000 просмотров". Также Анна Семенович сказала спасибо режиссеру клипа, клубу, в котором проходила съемка, и друзьям, очень талантливо сыгравшим нужных персонажей.
Подписчики поздравили знаменитость с большим количеством просмотров и пожелали, чтобы клип "Секси бомбочка" набрал еще больше. Многие отметили, что песня стала настоящим хитом. Публикацию Анны Семенович на странице в Instagram уже просмотрели почти 140 000 пользователей Сети.
Несколько недель назад Анна Семенович выпустила новую композицию под названием "Секси бомбочка", а потом и клип на нее. Сейчас в социальной сети Instagram певица опубликовала пост, на котором показан фрагмент из этого видео. В комментарии телеведущая поблагодарила фанатов за поддержку и отметила, что ролик уже набрал 4 000 000 просмотров. Исполнительница написала: "Давайте ещё поднажмем и сделаем 5 000 000 просмотров". Также Анна Семенович сказала спасибо режиссеру клипа, клубу, в котором проходила съемка, и друзьям, очень талантливо сыгравшим нужных персонажей.
Подписчики поздравили знаменитость с большим количеством просмотров и пожелали, чтобы клип "Секси бомбочка" набрал еще больше. Многие отметили, что песня стала настоящим хитом. Публикацию Анны Семенович на странице в Instagram уже просмотрели почти 140 000 пользователей Сети.